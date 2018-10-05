Berkel’den çağrı

K-Pet Süper Ligi’nde ikinci hafta sonunda alınan ağır yenilgi sonrasında L.Gençler Birliği Sportif Direktörü Rıfat Berkel taraftarlara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Kadrosunda bulunan 3 yabancı futbolcusunu değiştiren ve hafta sonu son iki yılın Şampiyonu ve bugünün lideri Yenicamiyi ağırlayacak olan L.Gençler Birliği Sportif Direktörü Rıfat Berkel yeni bir takım kurmaya çalıştıklarını transferin son gününde mevcut yabancı futbolcularını değiştirdiklerinden dolayı Yenicami maçından çok da birşey beklememelerini çünkü Yenicami takımının rakipleri olmadığını sonuç ne isterse olsun takımlarına inanmaları gerektiğini söyledi.

Yeni oluşturdukları takımın tam olarak hazır olması için en az iki haftaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Berkel bu süreden sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi zevk veren ve mağlubiyeti kabullenmeyen bir takım olacaklarının altını çizerek kendilerine güvenmelerini istedi.