Berkel istifa etti

K-Pet Süper Ligi’nde mücadele eden Gençlerbirliği başkan yardımcısı Rifat Berkel görevinden istifa etti.

Sezon öncesi büyük umutlarla göreve gelen İlker Züğürt Başkanlığındaki Yönetim Kurulunda aktif rol üslenen Spordan Sorumlu Başkan Yrd. Rifat Berkel yalnız bırakıldığını öne sürerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sezon başından itibaren sporcularla iyi diyalog içerisinde görevini yapmaya çalışan ve bu görevde başkan dışında hiçbir yönetici arkadaşlarından destek alamadığını belirten Berkel bu durumun böyle gidemeyeceğini uzaktan gazel okumanın güzel olduğunu ancak içine girdikten sonra kulüp yönetmenin Şirket yönetmeye benzemediğini ve eskiden görev yapan arkadaşlara da şimdi daha da fazla hak verdiğini söyledi.

Berkel böyle bir yapıda çalışan Yönetici arkadaşların kulübe yarar değil zarar verdiğini kendisinin dışında hiçbir yöneticinin maddi yardımda bulunmadığını söyledi.

Bazı yöneticilerin yalnız tabelada yazılı olduğunu bugün sporcu dahil hickimsenin varlıklarından haberi olmadığını söyleyen Berkel “dolayısıyla böyle bir ortamda daha fazla kalarak kendime ve camiaya zarar vermek istemiyorum. Yeni bir teknik direktör bulunana kadar yurt dışından getirmiş olduğum hocaya ve çok sevdiğim futbolcu kardeşlerime yardımcı olmak için Yönetim Kurulu üyesi olarak değil bir dost olarak yanlarında bulunacağım” diyerek istifa ettiğini belirtti.