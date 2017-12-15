Beraberliği Kovaladı, Farklı Yenildi

İkinci yarı ümitlenen Gençlik Gücü, oyununu skora yansıtamadı



Yenicami:4 - G.Gücü:1

İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Gençlik Gücü, ikinci yarıda farkı bire indirdikten bir topu direkten döndü, birçok gollü pozisyonu kaçırdı ve bunların soncunda 4-1 farklı mağlup olmaktan kurtulamadı

STAT: Atatürk.

HAKEMLER: Mehmet Malek, Halil Erdem Camaloğlu, Ahmet Özkurtuluş.

YENİCAMİ AĞDELEN KULÜBÜ: Ercan Samancıoğlu, Mehmet Göktaş, Ömer E. Gül (Behiç Kum), Eray O. Halil (Yasin Açıkel), Oladele Oshabe, Ünal Kaya, Mehmet Altın, Emin Atabek, Salih Güvensoy, John Okoye, Eren Aktaş (Tansel Ekingen).

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Uğur Sönmez, Derviş Özeralp (Ahmet Can Tokmak), William Owusu Kwah, Agit Altan (Sergin Dağ), Gökhan Özer (Zeeb Choudhry), Ali Akbulut, Özcan Saygı, Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Karacaoğlu.

GOLLER: Dk:25 ve dk:84 Ünal Kaya, dk:42 John Okoye, dk:90 Tansel Ekingen (YAK); dk:53 Sezgin Dağ (Gençlik Gücü).

Lefkoşa Derbisi karşılaşmasında bu sezon ilk gece karşılaşmasına çıkan Gençlik Gücü rakibi Yenicami Ağdelen Kulübü’ne 4-1 farklı mağlup oldu.

2’nci dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağında William Owusu Kwah’ın kaleye paralel gönderdiği topa Debola Daniel Ogun Seye dokunamadı.

25’inci dakikada, Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşu kaleci Çağakan Gürler tokatladı, dönen topu Ünal Kaya ağlara gönderdi, YAK:1 – Gençlik Gücü:0

42’nci dakikada, kaleci Çağatay’ın vuruşunda kısa düşen topa sahip olan John Okoye kendi götürdüğü topla ceza sahasına girdi ve topu kalecinin sağından ağlara yolladı, YAK:2 – Gençlik Gücü:0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Yenicami’nin 2-0’lık galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve uzun süre üstün oynayan taraf konuk takım Gençlik Gücü oldu.

53’üncü dakikada, Uğur Sönmez’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan William Owusu Kwah’ın vuruşunda top kaleci Ercan Samancıoğlu’ndan döndü, dönen topu Sezgin Dağ ağlara gönderdi, YAK:2 – Gençlik Gücü:1.

64’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün yaklaşık 25 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşu Hascan Kızmaz direkt kaleye kullandı, top 90 diye tabir edilen yerden oyun alanına geri döndü, yükselen ve kaleci alanı içerisine düşen topa hiçbir Gençlik Gücü futbolcusu vuramadı.

66’ncı dakikada, ani gelişen Yenicami atağında John Okoye kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda topa son anda ayak koyan Gökhan Özer mutlak bir gole engel oldu.

70’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Ahmet Can Tokmak’ın soldan ortasında Hakan

Karacaoğlu kafa vurdu, top kaleci Ercan Samancıoğlu’nda kaldı.

84’ncü dakikada, soldan Gençlik Gücü ceza sahasına gönderilen topu Ünal Kaya ağlara gönderdi, YAK:2 – Gençlik Gücü:1.

90’ıncı dakikada, Tansel Ekingen karşılaşmanın skorunu YAK:4 – Gençlik Gücü:1 olarak ilan eden golü kaydetti.