Beni Neden Aldattın Kaya?

Kendisine ihanet ettiği için 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu'na "Erkek niye aldatır?" diye sordu.



Kaya Çilingiroğlu şu cevabı verdi:



"Erkek 3 sebeple aldatır. Ya genetik bir sorunu vardır ya da aldatma hastalığına tutulmuştur. Ayrıca karşısında bulamadığını dışarıda arar. Erkek egosu güzel bir kadının karşısında yükselir, şişer. Ama sana karşı hiçbir zaman aşağılık kompleksi içinde olmadım."



BENİ YALNIZ BIRAKTIN



Avşar bu sözler üzerine kızları Zehra'nın 1998'deki doğumundan sonra ilişkilerinin şekil değiştirdiğinden söz etti. Söze giren Çilingiroğlu, "Sen doğumdan sonra hayatını kızımıza adadın. Beni ihmal ettin Hülya. Evet her gece dışarı çıkıyordum. Sana 'Gelsene, bana eşlik etsene' diyordum. Ama sen hiç gelmedin. Yalnız kaldım, biliyorsun" dedi.



Eski eşini zaman zaman köşeye sıkıştıran Avşar, "Yeni boşandın, şu an bir sevgilin var mı?" diye sordu. Çilingiroğlu, "Yok artık Hülya, yeni ayrıldık" cevabını verdi.



Avşar'ın son hamlesi şu oldu: "Ama biz ayrılmadan sen sevgili yapmıştın."



Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 11 yıllık evliliğinin bitmesine Feraye Tanyolaç neden olmuştu.