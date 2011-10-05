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Beckham devre arasında Süper Lig'e gelecek

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen David Beckham'ın.....

Beckham devre arasında Süper Lig'e gelecek

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen David Beckham'ın.....

05 Ekim 2011 Çarşamba 14:59
Beckham devre arasında Süper Lig'e gelecek
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ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen David Beckham'ın devre arasında Süper Lig'den bir kluüple anlaşacağı öne sürüldü ...

Fransa'da yayın yapan Radyo Monte Carlo, ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen David Beckham'ın, Galatasaray'ın başını çektiği birçok üst düzey kulüpten teklif beklediğini yazdı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu ile Paris Saint Germain ve Tottenham Hotspur'un da adının anıldığı ve Beckham'ın, en yakın sürede bu takımlardan birinde forma giymek istediği ifade edildi. Haberde ayrıca İngiliz yıldızın, "Büyüye kapılıp İstanbul'un yolunu tutacağı" ifade edildi.

2007 yılından bu yana ABD temsilcisinde oynayan Becks, 2008-09 ve 2009-10 sezonunda kiralık olarak Milan'da ter dökmüştü. 24 maçta 2 gol, 13 asist üretti Dünya çapında bir yıldız ile taraftarlarını coşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin David Beckham ile Avrupa'yı sallamak istediği öğrenildi.

Bu sezon LA Galaxy ile 24 karşılaşmada forma giyen 36'lık orta saha, 2 gol ve 13 asistle mücadele ediyor. 31 Aralık 2011'de sözleşmesi sona erecek Beckham'ın futbol kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesi ve bonservisinin elinde olması transferi kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Cimbom'un, Beckham'ı kadrosuna katarak forma satışlarından da önemli bir kâr elde etmek istediği konuşuluyor. Yıldız futbolcu, daha önce Manchester United ve Real Madrid formaları da giydi

Son Güncelleme: 05.10.2011 14:59
Anahtar Kelimeler:
LigLosAngelesGalaxyBeckhamSüper
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