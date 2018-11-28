Batmazoğlu masterleri Fenerbahçe masterlerini 6-3 yendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında masterler futbol karşılaşması organize edildi. Batmazoğlu Masterleri’nin daveti ile önceki akşam adaya gelen Fenerbahçe Şöhretler takımı dün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda maça çıktı.

Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı, Fenerbahçe Masterleri’ni 6-3 yendi. Mehmet Malek’in yönettiği karşılaşma sonunda düzenlenen törende etkinliğe katılan sporculara anı plaketleri Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre ve diğer yetkililer tarafından verildi.