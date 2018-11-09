banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93187
ALTIN
214.963
DOLAR
5.4693
STERLİN
7.1411
EURO
6.2063
Afrika davası ertelendi
AFRİKA DAVASI ERTELENDİ
Nadia 3 ay hapis yatacak
NADİA 3 AY HAPİS YATACAK
Psikopat kız tutuklu yargılanacak
PSİKOPAT KIZ TUTUKLU YARGILANACAK
Cengizhan 5 ay hapis yatacak
CENGİZHAN 5 AY HAPİS YATACAK
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Baştaşlar Enduro yarışı yapılıyor

Baştaşlar Enduro yarışı yapılıyor

09 Kasım 2018 Cuma 08:28
Baştaşlar Enduro yarışı yapılıyor

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, yarın Karaağaç PineValley arkasında hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapılacak yarışla devam ediyor. Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçecekler ve birinci olmak için mücadele edecekler. Baştaşlar İnşaat’ın sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Türk ve Capital FM’in katkılarıyla organize edilecek yarış 11.00’de başlayacak. Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı yarışta Motosiklet ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 7 sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül töreni yarış alanında yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTM fikstürü çekiliyor
BTM fikstürü çekiliyor
Tenis Ligi'nde heyecan artıyor
Tenis Ligi'nde heyecan artıyor
Atletlerimiz İstanbul’da koşacak
Atletlerimiz İstanbul’da koşacak
Hedef galibiyet
Hedef galibiyet
Haspolat'da kaza
Haspolat'da kaza
Uluslararası Final Üniversitesi, galibiyetle başladı
Uluslararası Final Üniversitesi, galibiyetle başladı
Okçularda minikler ve gençler yarıştı
Okçularda minikler ve gençler yarıştı
Halı sahada 3. hafta
Halı sahada 3. hafta
Erenköy melekleri galip
Erenköy melekleri galip
Mustafa Özyıldız ödülünü aldı
Mustafa Özyıldız ödülünü aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim