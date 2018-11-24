Başkentte puanlar paylaşıldı

K.Kaymaklı 1-Gençlik Gücü 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin 10.haftasında bugün Aht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynan karşılaşmada ev sahibi K.Kaymaklı ile Gençlik Gücü 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 25.dakikada Asare ile 39.dakikada Sercan'nın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında yine karşılıklı ataklar vardı. Ne var ki, bu ataklar sonuç getirmeyince, karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla, K.Kaymaklı puanını 12,'ye, Gençlik Gücü ise, 10'a yükseltti.