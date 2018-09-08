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Başkent’te dev randevu

Başkent’te dev randevu

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:15
Başkent’te dev randevu

Bu akşam KTSYD kupasında karşı karşıya gelecek olan Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği’nde hazırlıklar tamam

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kupasında karşı karşıya gelecek olan ligin şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Yaptıkları transfer ve oluşturdukları iddialı kadroları ile tüm dikkatleri üzerine çeken her iki takım da kupayı kazanıp müzelerine götürmek amacıyla maça büyük önem veriyorlar. Bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak ve girişin ücretsiz olacağı karşılaşma öncesinde Doğan Türk Birliği’nde Kenan, Mağusa Türk Gücü’nde ise Şenol sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın hakemliğini Kerem Eran yaparken yardımcılıklarını ise İsmail Egeli ve Sertan Alkın yapacaklar.

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