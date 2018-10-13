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Başkent Derbisinde Kazanan Yok

Başkent Derbisinde Kazanan Yok

13 Ekim 2018 Cumartesi 19:17
Başkent Derbisinde Kazanan Yok

Başkent Derbisinde Kazanan Yok

Küçük Kaymaklı 1 - Çetınkaya 1

Necmi Belge

K-Pet Sūper Ligi'nin 2018-2019 sezonun 3. hafta maçında, Başkent Derbisinde K.Kaymaklı ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 13.dakikada Faye Babtiste'nin mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan yeşil-siyahlılar Ramadan Ağdaz'ın golüyle eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca, devre 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklar vardı ancak, gol yoktu. Bu şekilde geriye kalan dakikalarda başka gol.olmayınca, iki başkent ekibi 1-1'lik sonuçla puanları paylaştı.

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