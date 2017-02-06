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06 Şubat 2017 Pazartesi 18:32

Başkent Derbisi'nde Kazanan Yok

GAÜ Çetinkaya 2 - K.Kaymaklı 2

Başkent Derbisi'nde Kazanan Yok
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Başkent Derbisi'nde Kazanan Yok

Necmi Belge

K-Pet Süper Liginin bu akşam Atatürk Stadı'nda oynanan son karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya ile K.Kaymaklı 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 4.dakikada GAÜ Çetinkaya'dan Data ile K.Kaymaklı'dan Serhan Önet'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona etti.

Çok çetin ve süratli geçen maçın 48.dakikasinda K.Kaymaklı Remzi Betmezoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın böyle ermesi beklenirken, 99.dakikada GAÜ Çetinkaya'nın kazandığı serbest atışı Mustafa Yaşinses göle çevirince maç 2-2 berabere sonuçlandı.


 
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