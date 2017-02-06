Başkent Derbisi'nde Kazanan Yok



Necmi BelgeK-Pet Süper Liginin bu akşam Atatürk Stadı'nda oynanan son karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya ile K.Kaymaklı 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.Karşılaşmanın ilk yarısı 4.dakikada GAÜ Çetinkaya'dan Data ile K.Kaymaklı'dan Serhan Önet'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona etti.Çok çetin ve süratli geçen maçın 48.dakikasinda K.Kaymaklı Remzi Betmezoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın böyle ermesi beklenirken, 99.dakikada GAÜ Çetinkaya'nın kazandığı serbest atışı Mustafa Yaşinses göle çevirince maç 2-2 berabere sonuçlandı.