KTSYD Olağanüstü Genel Kurulu 25 Şubat 2017 Cumartesi Yapılıyor

Başkanlık İçin Tek Aday Çelen Oben

Necmi Belge

KKTC’deki sivil toplum örgütlerininin en önemlilerinden biri olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Dernegi, başkan Bülent Kılıçoğlu’nun bir süre önce istifası nedeniyle olaganüstü genel kurula gidiyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Dernegi’nden yapılan acıklamaya göre, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü KTSYD Merkezinde yapılacak olaganüstü genel kurula başkan adayı olarak spor yazarı Çelen Oben’in müracaat ettiği bildirildi.

1973 dogumlu 44 yaşındaki Çelen Oben, spor yazarlıgına muhtelif gazetelerde başlarken,1995 yılından beri BRTK spor servisinde görev görev yapıyor.İlk olarak 2001 yılında Ertan Birinci başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alan Çelen Oben 13 yıl boyunca as başkanlık dahil birçok görevde bulundu.

Çelen Oben, KTSYD bu konunda yaptığı açıklamada, amacının derneği daha ileri noktalara götürmek olduğunu belirtti.

Oben devamla, 13 yıllık KTSYD yönetim kurulu üyeliği deneyimi ile başkanlığa talip olduğunu belirterek, “ genç, dinamik, çalışkan ve deneyimli yönetim kurulu üyeleriyle derneği olduğu noktadan daha ileriyle götürebileceğime inanıyorum” dedi.

Başkan adayı Oben, kuracağı ekiple bu göreve talip olurken porojeleri ile derneği daha ileriye taşımak, çıtayı daha yukarılara taşımak için uğraşacagını sözlerine ekledi.

Bu arada, KTSYD’den yapılan yeni bir açıklamada olağanüstü genel kurulun KTSYD Merkesinde saat 10.00 da yer alacağı ve tüm üyelerin olağanüstü genel kurula ilgi göstermesi istendi.