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Başkan Adliyede!

Ünal Aysal ve yönetici Abdurrahim Albayrak İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Başkan Adliyede!

Ünal Aysal ve yönetici Abdurrahim Albayrak İstanbul Adliyesi'ne geldi.

01 Kasım 2011 Salı 14:39
Başkan Adliyede!
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetici Abdurrahim Albayrak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ve Adalet Komisyonu Başkanı Sabri Bayındır'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Aysal, "Nezaket ziyareti idi. Özel hiçbir tarafı yok." dedi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan başkan Aysan, "Gördüğünüz gibi çok güzel bir bina. Biz bugün savcılarımıza hayırlı olsun, güle güle otursunlar diye ziyaret yaptık. Nezaket ziyareti idi. Özel hiçbir tarafı yok. Hakikaten hepimiz için gurur verici bir ortamdaydık. İnşallah kimsenin işi düşmez tabi buraya. Düşenler için de son derece güzel bir yer." şeklinde konuştu.


Kayseri ile oynanan lig maçını yorumlayan Başkan Aysal, "Huzur ve güven içinde oynadığımız vakit, oyuncuların kalitesini daha iyi görüyorsunuz. Seyirci olarak da baktığınız zaman sahaya, iyi bir yönetmen ekibi hakem olarak maçın zevki çok daha farklı ve güzel oluyor. Bu hafta sonu oynanan oyunda bunu çok güzel bir şekilde sergiledi. Ben oyuncularımızı kutluyorum, azimlerini sahaya aksettirdiler. Ama ondan daha önemlisi, maçın yöneticilerini kutluyorum. Çok güzel bir maç yönetimi oldu. Hakemlerimizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.


Yeni transferlerin uyum süreci hakkında bilgi veren Aysan, futbolcuların bireysel düzeyde çok iyi oyuncular olduğunu kaydetti. Aysan şöyle konuştu: "Kendi aralarında daha iyi olmaları biraz zaman gerektiriyor. Topu topu zaten 8-9 maç oynandı. Tahmin ediyorum bunu yakalamaya da başladılar. Taraftarlarımız önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir Galatasaray seyredecek."


Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstürde hafta içine denk gelen Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulara cevap veren Aysal, "Buna tesadüf diyelim. Galatasaray'ın bütün önemli maçları hafta içine denk geliyor. Bunda yeni düzenleme olursa taraftar mutlu olur. Bizim stadımız çarşamba günü de perşembe günü de dolar. Ancak maçın tatil günü olması taraftarımızın daha rahat etmesi açısından iyi olur." dedi.

Son Güncelleme: 01.11.2011 14:39
Anahtar Kelimeler:
GsünalAlbayrakBAŞKANAysalAbdürarhim
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