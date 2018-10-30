Başarılı olanlar açıklandı

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri, 15-20 Ekim 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz, 5.Kademe Teknik Direktör Halis Avşar ve 5.Kademe Teknik Direktör Yasin Urlu tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 21 Sporcu, 15 antrenör ve 17 Hakem başarılı oldu.