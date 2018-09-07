Başarılarla döndüler

Güney Afrika’da yapılan Ironman 70.3 Dünya Sampiyonasına katılan Ares Spor Kulübü triatletleri Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan adaya döndü.
Ironman 70.3 Dünya Sampiyonası'nda Güney Afrikada 1.9 kilometre yüzen, 90 kilometre bisiklet süren ve 21.1 kilometre koşan sporculardan Hüseyin Arhan 5 saat 6 dakikada finişe ulaşırken, Cem Dağdelen 5 saat 26 dakikada finiş çizgisinden geçerek dünya şampiyonasına katılan ve finiş gören ilk Kıbrıs’lı Türk Oldular.
Triatletler Hüseyin Arhan ve Cem Dağdelen ile Ares Kulüp başkanı Ahmet Özsoy dün akşam adaya döndü.