Barış Kupası'nda DAÜ Zaferi

20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı etkinlikleri çerçevesinde KKTC Futboltenisi Federasyonunun düzenlemiş olduğu Barış Kupası Girne Belediyesi Tenis Kortlarında dün gece oynanan karşılaşmalar ile son bulmuştur.

Dokuz takımın katılmış olduğu ve toplamda iki kortta 48 maçın oynandığı Bayanlar, Erkekler ve Yıldızlar karşılaşmalarında DAÜ Bayanlar ve Erkeklerde Kupaları Yıldızlarda ise Akdeniz Spor Birliği evlerine götürdüler.