Barış Kupası'nda DAÜ Zaferi
20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı etkinlikleri çerçevesinde KKTC Futboltenisi Federasyonunun düzenlemiş olduğu Barış Kupası Girne Belediyesi Tenis Kortlarında dün gece oynanan karşılaşmalar ile son bulmuştur.
Dokuz takımın katılmış olduğu ve toplamda iki kortta 48 maçın oynandığı Bayanlar, Erkekler ve Yıldızlar karşılaşmalarında DAÜ Bayanlar ve Erkeklerde Kupaları Yıldızlarda ise Akdeniz Spor Birliği evlerine götürdüler.
Bu anlamlı günde yapmış olduğumuz Barış Kupasına katılımın ve kategorilerin geniş tutulması ile 19.00 da başlayan turnuva gece saat 00.30 bitmiştir. Böyle bir sıcak gecede özveri ile oynayan sporcularımıza ve hakemlerimizi kutlamak gerekir diye düşünüyoruz.