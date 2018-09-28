Bankalarda ilk yarı finalistler belli oldu

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk yarı finalistler belli oldu.

Göçmenköy Arslan Bıraçlı Halı Sahası'nda oynanan çeyrek finalin ilk gün maçlarında Türk Bankası ile Novabank, Asbank ile Capital Bank karşı karşıya geldi.

Novabank yarı finalde: 6-2

Gecenin ilk maçında Türk Bankası ile Novabank karşı karşıya geldi. Gruplardan namağlup çıkan iki takımdan birisi olan Novabank, rakibini 6-2'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Capital Bank zorlanmadı: 6-0

Gecenin ikinci mücadelesinde ise Asbank ile Capital Bank karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-0'lık net bir skorla galip ayrılan Capital Bank, yarı finalde Novabank'ın rakibi oldu.