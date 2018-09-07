Bankalarda ilk maçlar tamamlandı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda gruplarda ilk maçlar tamamlandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Grubu'nda Capital Bank-Near East Bank, KKTC Merkez Bankası-Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi.

Capital rahat, Merkez Bankası zorlandı

Günün ilk mücadelesinde Capital Bank, Near East Bank'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek, grubuna iyi bir başlangıç yaptı.

İkinci mücadele ise nefesleri kesti. Zorlu geçen mücadele sonrasında KKTC Merkez Bankası, Vakıflar Bankası'nı 4-3'lük skorla yendi ve gruba galibiyetle başladı.

Maç Programı Bugün :

B Grubu:

Saat 19.00-20.00 Asbank-Albank

Saat 20.00-21.00 Şekerbank-Credıtwest