Bankalarda heyecan artıyor

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada A Grubu’nda Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası karşı karşıya geldi.
Galip çıkmadı: 4-4
A Grubu'nda oynanan tek mücadelede Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-4 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası gruptaki ilk puanlarını aldılar.
Maç Programı: Bugün
C Grubu:
Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-İktisat Bank
Saat 20.00-21.00 Capital Bank-Vakıflar Bankası