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Bankalarda gruplar şekilleniyor

Bankalarda gruplar şekilleniyor

14 Eylül 2018 Cuma 08:50
Bankalarda gruplar şekilleniyor

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada B Grubu’nda Albank-Creditwest ve Asbank-Novabank karşılaşmaları oynandı.

Creditwest kayıpsız devam: 5-2

Gecenin ilk maçında Albank ile Creditwest karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı ilk maçını kazanan Creditwest, ikinci maçında bu kez Albank'ı 5-2'lik skorla geçti ve yoluna kayıpsız devam etti. Bu galibiyetle Creditwest puanını 6'ya yükseltti. Albank ise puansız son sırada yer aldı.

Kazanan çıkmadı: 1-1

Gecenin ikinci maçında ise lider Asbank ile Novabank karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Asbank puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Novabank ise 4 puana yükselerek, üçüncü sıraya geriledi.

Maç Programı (14 Eylül Cuma):

A Grubu:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Limasol T.Koop.Bankası

Saat 20.00-21.00 Garanti Bankası-TEB

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