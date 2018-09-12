Bankalarda gollü gece

Bankalararası halı saha futbol turnuvasında önceki akşam yapılan maçlarda toplam 23 gol atıldı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadeleleri başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Grubu’nda Capital Bank-KKTC Merkez Bankası ve Near East Bank-İktisat Bankası mücadeleleri oynandı. Bu iki karşılaşmada fileler 23 kez havalandı.

Capital Bank 2'de 2 yaptı: 6-3

Gecenin ilk maçında Capital Bank ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-3'lik skorla galip ayrılan Capital Bank, 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. KKTC Merkez Bankası ise gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Near East Bank kendine geldi: 11-3

Gecenin ikinci maçında ise Near East Bank ile İktisat Bankası kozlarını paylaştı. Grupta ilk maçında Capital Bank'a 5-0 yenilen Near East Bank, ikinci maçında İktisat Bankası'nı 11-3'lük farklı skorla yendi ve moral buldu.

İktisat Bankası ise ilk maçında farklı mağlubiyet alarak, grubuna kötü bir başlangıç yaptı.

Maç Programı (12 Eylül Çarşamba):

B Grubu:

Saat 19.00-20.00 Albank-Creditwest

Saat 20.00-21.00 Asbank-Novabank