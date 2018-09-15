Bankalarda gol yağmuru

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar ArasıHalı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Grubu’nda KKTC Merkez Bankası-İktisat Bank, Capital Bank-Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Oynanan iki karşılaşmada fileler 27 kez havalandı ve maçları izleyenler adeta gole doydu.

KKTC Merkez Bankası'nın farklı gecesi: 12-2

Gecenin ilk maçında KKTC Merkez Bankası ile İktisat Bankası karşılaştı. KKTC Merkez Bankası, rakibi İktisat Bankası'nı 12-2'lik farklı skorla yenmeyi başardı.

KKTC Merkez Bankası bu önemli galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkma şansını yükseltti. İktisat Bankası ise puansız son sırada kalarak, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Capital dolu dizgin: 13-0

Gecenin ikinci maçında ise lider Capital Bank ile puansız Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Capital Bank, üçüncü maçında bu kez Vakıflar Bankası'nı 13-0'lık farklı skorla yendi. Bu galibiyetle Capital Bank puanını 9'a çıkararak gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. Vakıflar Bankası ise puansız yoluna devam etti.