banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Akyar Ve Beyarmudu Sınır Kapılarında Dün Ticari Araç Denetimi Yapıldı
TİCARİ ARAÇLAR DENETLENDİ
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
FETÖ'cü tutuksuz yargılanacak
FETÖ'CÜ TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Bankalarda gol yağmuru

Bankalarda gol yağmuru

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:43
Bankalarda gol yağmuru

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar ArasıHalı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Grubu’nda KKTC Merkez Bankası-İktisat Bank, Capital Bank-Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Oynanan iki karşılaşmada fileler 27 kez havalandı ve maçları izleyenler adeta gole doydu.

KKTC Merkez Bankası'nın farklı gecesi: 12-2

Gecenin ilk maçında KKTC Merkez Bankası ile İktisat Bankası karşılaştı. KKTC Merkez Bankası, rakibi İktisat Bankası'nı 12-2'lik farklı skorla yenmeyi başardı.

KKTC Merkez Bankası bu önemli galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkma şansını yükseltti. İktisat Bankası ise puansız son sırada kalarak, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Capital dolu dizgin: 13-0

Gecenin ikinci maçında ise lider Capital Bank ile puansız Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Capital Bank, üçüncü maçında bu kez Vakıflar Bankası'nı 13-0'lık farklı skorla yendi. Bu galibiyetle Capital Bank puanını 9'a çıkararak gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. Vakıflar Bankası ise puansız yoluna devam etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Eller Şöleni bugün
Minik Eller Şöleni bugün
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Hentbolun yıldızları Girne’de
Hentbolun yıldızları Girne’de
Süper Kupa, Super Kartal'ın
Süper Kupa, Super Kartal'ın
Yamaçcılarımız Slovenya’da
Yamaçcılarımız Slovenya’da
Spor Eğitimi ve Yetenek Seçmeleri Semineri başladı
Spor Eğitimi ve Yetenek Seçmeleri Semineri başladı
Fatma Amcaoğlu Futbolla Anılacak
Fatma Amcaoğlu Futbolla Anılacak
Hakem semineri bugün tamamlanacak
Hakem semineri bugün tamamlanacak
Hamitköy gençleri yemekte buluştu
Hamitköy gençleri yemekte buluştu
Teniste 9-10 yaşturnuvası başladı
Teniste 9-10 yaşturnuvası başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim