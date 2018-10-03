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Bankalarda final zamanı

Bankalarda final zamanı

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:02
Bankalarda final zamanı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda oynanan yarı final maçları sonrasında finale kalan takımlar belli oldu.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın yarı finalinde Novabank-Capital Bank ve KKTC Merkez Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldi.

Capital farkı: 7-0

Gecenin ilk maçında Novabank ile Capital Bank finale kalabilmek adına sahaya çıktı. Mücadelenin başından sonuna üstün taraf olan Capital Bank, sahadan da 7-0’lık net bir skorla galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası finalde: 4-2

Bir diğer yarı final mücadelesinde ise KKTC Merkez Bankası ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldi. Maçtan 4-2’lik skorla galip ayrılan Limasol Türk Kooperatif Bankası, finalde Capital Bank’ın rakibi oldu.

Finaller 4 Ekim Perşembe günü oynanacak

Turnuvada üçüncülük ve final mücadeleleri 4 Ekim Perşembe günü oynanacak. Novabank ile KKTC Merkez Bankası üçüncülük, Capital Bank ile Limasol Türk Kooperatif Bankası ise final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Maç Programı:

4 Ekim Perşembe:

Saat 19.00-20.00 Novabank-KKTC Merkez Bankası (Üçüncülük)

Saat 20.00-21.00 Capital Bank-Limasol Türk Kooperatif Bankası (Final)

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