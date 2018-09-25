Bankalarda çeyrek final zamanı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Gruplarında ilk iki sırayı elde eden 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takımın katılımı ile Türk Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Eşleşmeler belli oldu

Takım temsilcilerinin katılımı ile yapılan kura çekimi sonrasında Türk Bankası-Novabank, Asbank-Capital Bank, KKTC Merkez Bankası-Creditwest, Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası eşleşmeleri oldu.

Çeyrek finaller başlıyor

Çeyrek final mücadeleleri 26-27 Eylül'de, yarı final maçları ise 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın final ve üçüncülük mücadeleleri ise 4 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Maç Programı:

Çeyrek Final:

26 Eylül Çarşamba:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank

Saat 20.00-21.00 Asbank-Capital Bank

27 Eylül Perşembe:

Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest

Saat 20.00-21.00 Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası

Yarı Final:

1 Ekim Pazartesi:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank / Asbank-Capital Bank

Saat 20.00-21.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest / Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası