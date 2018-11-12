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Baf’tan galibiyet tarifesi

Baf’tan galibiyet tarifesi

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:27
Baf’tan galibiyet tarifesi

K-Pet Süper ligin sekizinci haftasında Girne Halk Evi’ni konuk eden Baf Ülkü Yurdu haftayı rakibi karşısında farklı galibiyetle kapattı. Mehmet Götaş(3), Ahmet Hatay ve Joseph’in golleri ile haftayı kayıpsız geçen ev sahibi takım iç sahada ki yenilmezliğini sürdürmüş oldu.

30.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Göktaş arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçiren isim oldu.1-0

77.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Solomonson’un ceza alanı dışına kestiği topa iyi vuran Ahmet Hatay farkı ikiye çıkaran isim oldu.2-0

81.DK: Sol kanattan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Hasan’ın yaptığı güzel ortayı iyi takip eden Joseph farkı üçe çıkardı.3-0

84.DK: Girne Halk Evi savunmasının hazırlıksız yakalandığı yeni bir ev sahibi takım atağında Mehmet Göktaş kendisinin iki takımının dördüncü golünü Girne Halk Evi filelerine göndermeyi başardı.4-0

87.DK: Gelişen yeni bir Baf Ülkü Yurdu kontra atağında Mehmet Göktaş hat-trick yaparak skoru tayin eden isim oldu.5-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan taraf Baf Ülkü Yurdu oldu

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