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Baf galibiyete alıştı

Baf galibiyete alıştı

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:20
Baf galibiyete alıştı

K-Pet Süper Ligi’nde ilk hafta mağlubiyetinden sonra bu hafta elde ettiği galibiyetle üçte üç yapan Baf Ülkü Yurdu üst sıralarda yeralmaya devam etti.

14. dakikada ev sahibi öne geçti. Ahmet’in kullandığı kornerde kalabalık arasından ön direkte topa kafa ile vuran Azat oldu ve Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 öne geçirdi.

49. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Azat kendisine yapılan faule rağmen topu taşımaya devam etti. Ceza alanına girdikten sonraki ortasında Joseph kafa ile ön direk dibinden topu filelere gönderince skor da Baf Ü. Yurdu adına 2-0 oldu.

51. dakikada Gönyeli rakip ceza alanının hemen dışında serbest vuruş kazandı. İbrahim’in düzgün vuruşunda top filelere gitti ve skor 2-1 oldu.

61. dakikada Baf Ü. Yurdu’nun kazandığı serbest vuruşta Berk topu Gönyeli ceza alanını n içine gönderdi. Kale önünde oluşan karambolde top bir türlü uzaklaştırılamadı. Topa en son vuran M.Göktaş takımını 3-1 öne geçirmekte zorlanmadı.

Maç da bu skorla sona erdi ve Baf Ülkü Yurdu yerinde kazanmaya devam etti.

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