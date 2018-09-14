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Badmintonda ödüller verildi

Badmintonda ödüller verildi

14 Eylül 2018 Cuma 08:46
Badmintonda ödüller verildi

Badminton Federasyonu tarafından yılın başarılı sporcularına antrenörlerine ve hakemlerine ödülleri özel gecede takdim edildi

Badminton Federasyonu’nun düzenlediği ödül töreni 10 Eylül akşamı Ozanköy’de Cafe Grumpy’de gerçekleştirildi.

Gecede başarılı kulüpler, sporcular, antrenör ve hakemler ödüllendirildi.

Geceye Kulüp Başkanları, federasyon yetkilileri, sporcular, hakemler, antrenörler ve ailelerden oluşan büyük bir kalabalık katıldı.

Amacımız motivasyonu artırmak

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Fırat Deniz düzenlenen bu ödül gecesi ile sporcuların motivesinin artması yanında onlara değer verildiğinin hissettirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Başkan Deniz, ödül gecesinin düzenlenmesinde kendilerine destek veren sponsorlara ve geceye katılan, katkı koyan herkese teşekkür etti. Yönetim olarak yine bu yıl çok verimli çalıştıklarını ve bu çalışmaların da semeresini topladıklarını, bu organizasyonla da tüm yaptıklarını taçlandırmış olduklarını belirten başkan Deniz, ilk kez düzenledikleri ödül gecesine ilginin yüksek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Ödül gecesinde 2017-2018 sezonunda başarılı olan kulüp takımlarına kupaları, yaş kategorilerinde ilk üçe girenlere ödülleri, hakem ve antrenörlere de plaketleri takdim edildi. Ayrıca ilk Federasyon Başkanı Zehra Avkıran’a federasyon özel ödülü verilen gecede Buğra Sevgin hakemlik özel ödülüne; Fisun Körkmen antrenörlük özel ödülüne; Eren Özuyanık bayan sporcu özel ödülüne ve Seymen Gülay Deniz de erkek sporcu özel ödülüne layık görüldü.

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