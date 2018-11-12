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Badmintonda Cumhuriyet Turnuvası

Badmintonda Cumhuriyet Turnuvası

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:02
Badmintonda Cumhuriyet Turnuvası

KKTC’nin kuruluşunun 35. Kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde Badminton Federasyonu minik sporculara yönelik turnuva düzenliyor.

KKTC Badminton Federasyonu 18 Kasım Pazar günü 11 Yaş Altı KKTC Şampiyonası düzenliyor.

Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 18 Kasım Pazar günü saat 10.00’da Yakın Doğu Koleji Spor Salonunda düzenlenecek turnuvaya katılacak olan sporcular Federasyonun Web Sitesinden turnuvaya kayıt yaptıracak.

Turnuvaya en büyük 2008 doğumlu ve en küçük de 2012 doğumlu sporcular başvurabilecekler.

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