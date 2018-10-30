Badmintonculardan büyük başarı

Badminton’da master kategorisinde yarışan Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe şampiyon oldu.

26-28 Ekim tarihlerinde Ankara da Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masterler Badminton Şampiyonasında +35 yaş kategorisinde yarışan Lefkoşa Badminton Kulübü sporcularından Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe üstün performans göstererek ülkemize toplamda 3 altın 1 gümüş madalya kazandırdılar.

Karışık çiftlerde çok zorlu maçların ardından namağlup olarak altın madalya kazanan ikili, ayrıca tek bayanlar kategorisinde Ülviye Beşe’ nin birinciliği ile altın madalya sayısını üçe çıkarmış oldu. Çift erkekler kategorisinde ise Ankara bölgesinden turnuvaya katılan eşi Hakan Keskin ile birlikte Nevzad Denerel final müsabakasını 2-1 kaybederek ülkemize bir de gümüş madalya kazandırdı.