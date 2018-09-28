Badminton U13 Takımı Türkiye Şampiyonası’nda

KKTC Badminton U13 Milli TakımıAnkara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere adadan ayrıldı.

Badmimton Milli takımı Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Geçtiğimiz ay U17, U19 ve U15 Miili Takımlarının katıldığı şampiyonaya şimdi de U13 Milli Takımı katılacak.

Kafilemizde 5 bayan ve 5 erkek sporcumuz bulunuyor.

Kafilede erkeklerde Hüseyin Şahali, Salih Doğu Öztürk, Marko Demir Lesinger, Başar Kuzel ve Emre Erçelik temsil ederken; kızlarda ise İzgi Mertdin, Sevimnaz Çiftlikağası, Rabia Kadiroğulları, İncinaz Üngüder ve Nehir Meral Deniz temsil ediyor.