Babası gibi başarılı

Güney Kıbrıs’ta Baf kasabasında King Evelthon Hotel Beach & Resort'da düzenlenen özel Aphrodit dans yarışmasına, KKTC'den de bir çok dans okuluna bağlı çeşitli kategori ve yaşlarda çocuklar katıldı.

Ülkemizin deneyimli teknik adamlarından Hakan Sermaye’nin kızı Elis Sermaye Kıbrıs Rum tarafında 1.geldi. Latin dansı kategorisinde Mod Ministery of Dans okuluna bağlı olan Elis Sermaye çiftlerde de 1'nci geldi. Yine Elis'in de katıldığı, Solo (tek)'lerde ise, yalnızca iki Kıbrıslı Türk kızımızın katıldığı yarışma, izleyicilerin beğenisini kazandı. Birçok değişik milliyetten çocukların katılımı ile gerçekleşen özel organizasyon, çok renkli görüntülere sahne oldu.