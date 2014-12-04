Aziz Yıldırım'dan Tehdit Gibi Açıklama

Başkan Aziz Yıldırım, Eskişehir maçı sonrası soluğu aldığı Samandıra'da Fenerbahçeli futbolculara yaptığı yapıcı konuşmaya işte bu sözlerle başladı. "Öncelikle şunu bilin" diye devam eden Yıldırım, "İsmail hoca sorumlu, ben yetkiliyim" dedi ve "Herkes gider İsmail hoca kalır. Buna göre hareket edin" sözleriyle Fenerbahçe'deki yeni dönemle ilgili ilk ipuçlarını verdi. Yıldırım'a bu sözleri, Eskişehirspor Süper Lig tarihinin koşu rekorunu kırarken, Fenerbahçeli futbolcuların elleri bellerinde topu ayaklarına beklemesi söyletti.



Gözünüzün Yaşına Bakmam

Sarı-Lacivertli futbolcuların sahada savaşmaması, kaçak dövüşmesi, Fenerbahçe Başkanı'nın tepkisi çekerken, Yıldırım "Bu saatten sonra hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam" diyerek, yeni süreçte Fenerbahçeli oyunculardan armanın hakkını vermelerini istedi. Başkan Yıldırım, "4. yıldız için her şeyi yaparım, yapıyorum da. Ama sizler, topa ayağınızı bile sokmuyorsunuz. Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum, çabalıyorum. Niye? Sizin paralarınızı ödemek için" diye konuştu.



Mücadelem 1 Milyon Üye İçin



Başkan, sözlerine "Bütün mücadelem 1 Milyon Üye için. Yüzlerce insanla görüyorum, herkesin elini sıkıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Sahada topa bile koşmuyorsunuz" diye devam etti. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Samandıra çıkarmasındaki yapıcı konuşmasını bitirdiği cümle ise "Bundan sonra adam gibi oynayın" oldu. Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Balıkesir maçıyla birlikte Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçeli futbolcuların Yıldırım'ın uyarıları doğrultusunda topa ayaklarını uzatması bekleniyor.

