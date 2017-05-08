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08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:46

Aziz Yıldırım'ın Cezası Belli Oldu

Aziz Yıldırım'ın Cezası Belli Oldu
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Aziz Yıldırım'ın Cezası Belli Oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigün 'ün şikâyeti üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Spor Genel Müdürlüğü de dünkü maçta protokol tribünündeki kavgaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuyu yakından takip edeceğini söylemişti.


 
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