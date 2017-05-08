Aziz Yıldırım'ın Cezası Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigün 'ün şikâyeti üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatmıştı.Spor Genel Müdürlüğü de dünkü maçta protokol tribünündeki kavgaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuyu yakından takip edeceğini söylemişti.

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