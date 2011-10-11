Azerbaycan’ı yen Almanya’yı bekle

A Milli Futbol Takımımız, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu’ndaki son maçında bugün Azerbaycan ile karşılaşacak.

Biz kader maçımızda Azerileri yener, Almanya da Düsseldorf’da ağırlayacağı Belçika’ya yenilmezse play-off’a kalacağız. Bu nedenle grupta 10’da 10 yapma amacıyla sahaya çıkacak Almanların maçı bizim için de büyük önem taşıyor.

A Grubu’ndan play-off’a yükselecek takımı belirleyecek iki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak. Türk Telekom Arena’da oynanacak Türkiye-Azerbaycan mücadelesini NTV canlı yayınlayacak. Grubumuzdaki diğer maçta ise 19.00’da Kazakistan ile Avusturya karşılaşacak