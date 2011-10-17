Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Avrasya Coşkusu

Bu defa köprü sallanmadı.

Avrasya Coşkusu

Bu defa köprü sallanmadı.

17 Ekim 2011 Pazartesi 07:45
Avrasya Coşkusu
banner238

Berlin, Londra, New York gibi büyük maratonlar arasına girme yolunda emin adımlarla ilerleyen gümüş kategorideki ‘Avrasya Maraton’nun 33’üncüsü dün koşuldu. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen maratona büyük ilgi gösteren 7’den 77’ye binlerce İstanbullu ve yurt dışından gelen vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. 8 kilometrelik ‘Halk Yürüşü’nde 100 bine yakın kişi, Asya kıtasından Avrupa kıtasına yürüyerek geçmenin keyfini yaşadı. Vatandaşlar, köprü üzerinde fotoğraf çektirdi.

Bu kez köprü sallanmadı

Geçtiğimiz yıl köprü direklerinin tehlike arz edecek şekilde sallanması, köprünün yıkılma tehlikesi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Yetkililer, bu sene bu tartışmaların önüne geçmek için birtakım önlemler aldı. Boğaziçi Köprüsü’nün her iki yönündeki denize bakan iki şerit kapatıldı. Bu önlemlerle birlikte geçen sene kameralara yansıyan ve herkesi korkutan direklerin sallandığı görüntüler bu sene yaşanmadı.

’Farkındayız, yanındayız’

33. Kıtalararası Avrasya Maratonu’nun halk yürüyüşü bölümünde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçeli taraftarlar da toplu bir şekilde yürüdü. Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı, üzerinde, “Farkındayız, yanındayız” yazısıyla birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın resminin bulunduğu bir pankart açarken, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşte yer aldılar. Polis eşliğinde yürüyüş yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yürüşünü Beşiktaş’ta sonlandırarak dağıldı.

Kiplagat ve Abera kazandı
Boğaz Köprüsü’nde başlayıp, Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometrelik Avrasya Maratonu’nu erkeklerde geçen yılın birincisi Kenyalı Vincent Kiplagat (2.10.58) kadınlarda da Alemitu Abera (2.27.56) kazandı. Atletler aynı zamanda 50’şer bin Dolar’ın da sahibi oldu.

NOTLAR... NOTLAR...

Gümüşten altın maratona
Spor A.Ş Tanıtım ve Organizasyon Müdürü Veli Ozan Çakır, 3. kez gümüş kategoride koşulan Avrasya Maratonu’nunda bu yıl altın maraton kriterinin yakalandığını ve bunun için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

Hamide Kurt şampiyon
Tekerlekli sandalye yarışında, kadınlarda Hamide Kurt 3.07.13’lük derecesiyle birinci oldu.

3 Türk olimpiyat vizesi aldı

Maratonda Türk atletlerin sıralamasında Bekir Karayel ve Sultan Haydar birinci oldu. Bu sonuçlarla Sultan Haydar, Bahar Doğan ve Ümmü Kiraz, olimpiyat A barajını geçip, Londra vizesi aldı. Karayel, olimpiyat B barajını geçti.

Son Güncelleme: 17.10.2011 07:45
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIstanbulAvrasyaMaratonKoşuAtletlerUluslarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim