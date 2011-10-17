Avrasya Coşkusu

Berlin, Londra, New York gibi büyük maratonlar arasına girme yolunda emin adımlarla ilerleyen gümüş kategorideki ‘Avrasya Maraton’nun 33’üncüsü dün koşuldu. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen maratona büyük ilgi gösteren 7’den 77’ye binlerce İstanbullu ve yurt dışından gelen vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. 8 kilometrelik ‘Halk Yürüşü’nde 100 bine yakın kişi, Asya kıtasından Avrupa kıtasına yürüyerek geçmenin keyfini yaşadı. Vatandaşlar, köprü üzerinde fotoğraf çektirdi.

Bu kez köprü sallanmadı

Geçtiğimiz yıl köprü direklerinin tehlike arz edecek şekilde sallanması, köprünün yıkılma tehlikesi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Yetkililer, bu sene bu tartışmaların önüne geçmek için birtakım önlemler aldı. Boğaziçi Köprüsü’nün her iki yönündeki denize bakan iki şerit kapatıldı. Bu önlemlerle birlikte geçen sene kameralara yansıyan ve herkesi korkutan direklerin sallandığı görüntüler bu sene yaşanmadı.

’Farkındayız, yanındayız’

33. Kıtalararası Avrasya Maratonu’nun halk yürüyüşü bölümünde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçeli taraftarlar da toplu bir şekilde yürüdü. Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı, üzerinde, “Farkındayız, yanındayız” yazısıyla birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın resminin bulunduğu bir pankart açarken, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşte yer aldılar. Polis eşliğinde yürüyüş yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yürüşünü Beşiktaş’ta sonlandırarak dağıldı.

Kiplagat ve Abera kazandı

Boğaz Köprüsü’nde başlayıp, Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometrelik Avrasya Maratonu’nu erkeklerde geçen yılın birincisi Kenyalı Vincent Kiplagat (2.10.58) kadınlarda da Alemitu Abera (2.27.56) kazandı. Atletler aynı zamanda 50’şer bin Dolar’ın da sahibi oldu.

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Gümüşten altın maratona

Spor A.Ş Tanıtım ve Organizasyon Müdürü Veli Ozan Çakır, 3. kez gümüş kategoride koşulan Avrasya Maratonu’nunda bu yıl altın maraton kriterinin yakalandığını ve bunun için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

Hamide Kurt şampiyon

Tekerlekli sandalye yarışında, kadınlarda Hamide Kurt 3.07.13’lük derecesiyle birinci oldu.

3 Türk olimpiyat vizesi aldı

Maratonda Türk atletlerin sıralamasında Bekir Karayel ve Sultan Haydar birinci oldu. Bu sonuçlarla Sultan Haydar, Bahar Doğan ve Ümmü Kiraz, olimpiyat A barajını geçip, Londra vizesi aldı. Karayel, olimpiyat B barajını geçti.