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Avantajı yakaladık

CONIFA Dünya Kupası ikinci maçında KKTC Milli Takımı Tibet’i yenerek çeyrek final kapısını araladı

Avantajı yakaladık

CONIFA Dünya Kupası ikinci maçında KKTC Milli Takımı Tibet’i yenerek çeyrek final kapısını araladı

02 Haziran 2018 Cumartesi 23:30
Avantajı yakaladık

Avantajı yakaladık 3-1

CONIFA Dünya Kupası ikinci maçında KKTC Milli Takımı Tibet’i yenerek çeyrek final kapısını araladı


Stad: Queen Elizabeth, Enfield

Hakemler: John McCallum, Denis Perez, Andrew Parody

KKTC : Hasan Piro, Çağrı Kıral, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Necati Genç, Ünal Kaya (Dk.59 Adil), Mehmet Altın(dk.89 Hüseyin), Uğur Gök, Tansel Ekingen (Dk.69 Arif), Fırat Ersalan(dk.86 Kenan), Halil Turan

Tibet: Bhakbu, Sandup, Pema (dk.84 Loedup), Isewang, Tashi (dk.65 Norbu), Topgyal (dk.73 Nyendak), Dhondup, Choepak (dk.77 Gelek), Yougyal, Dhondeu, Narayan

Goller: Dk.2, Halil Turan, dk. Uğur Gök ( KKTC), dk.41 Topgyal (Tibet)

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

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Londra’da düzenlenen Conifa Football Cup 2018 turnuvası B grubunda mücadele eden milli takımımız grubun ikinci maçında karşılaştığı Tibet’I 3-1 geçerek puanını dört yaptı ve çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.

2. dakikada Halil Turan sağdan aldığı topla ceza alanı içerisinde sert vuruşunda top filelere gitti.1-0.

6.dakikada Halil Turan’ın pasıyla buluşan Tansel sert vurdu topu kaleci çıkardı.

10. dakikada Çağrı’nın sağdan getirdiği topa arka direkte Uğur kafayla vurdu top yan direğe çarparak auta çıktı.

16. dakikada Tibet atağında Dhanden’in sert şutu üstten dışarı gitti.

38.dakikada sağdan Tansel’in ortasında topla buluşan Mehmet Altın’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

41.dakikada Topgyal’ın plase vuruşu Hasan Piro’nun müdehalesine rağmen top filelere gitti.1-1.

62.dakikada Tansel’in ortasında Adil’in kafa şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

65.Dakikada Halil Turan kendi aldığı tpla ceza alanına girdi, vuruşunda top kalecinin solundan filelere gitti.2-1.

71.dakikada Fırat’ın pasında topla buluşan Uğuer’un aşırtma vuruşu gol oldu.3-1.

-Karşılaşma bu skorla tamamlanınca milli takımımız puanını dörde çıkardı. Gurubun diğer maçında ise Karpatalya karşılatığı Abazya’yı 2-0 yenerek onlarda puanlarını dört yaptı. İkinci maçlar sonunda Karpatalya ve KKTC dört puanla grupta ilk iki sırayı paylaşırken, Abazya bir puan Tibet ise sıfır puanda üç ve dördüncü sırayı paylaştı. Grubun son maçlarında bugün KKTC saati ile saat 17:00 ‘de KKTC-Abazya, saat 19:00 da Karpatalya- Tibet karşılaşacak. Milli takımımız Abazya maçından bir puan bile çıkardığı takdirde çeyrek finalist olacak.

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