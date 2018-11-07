Atletizm Ligine rekorlu başlangıç

Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Atletizm Ligi dün yapılan yarışlarla başladı.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen yarışlarda büyük kadınlar 5000 metrede YDÜ sporcusu Emine Yarkın 18:57:59 derecesi ile rekor kırdı.
Dün yapılan yarışlarda dereceye girenler şöyle:
Gülle Atma
1 - Yusuf Yalçın
2 - Alihan Çakır
Yüksek Atlama
1 - Mehmet Alih Tekyıl
2 - Serhat Kasap
110m Engelli
1 - Kubilay Tok
2 - Evşen Ünverdi
3 - Kenan İrfanoğlu
100m
1 - Andre Patrik
2 - Onomajulu Tedalu
3 - Berk Çakır
400m
1 - Cemkan Aslantaş
2 - Necmettin Nizar
3 - Arif Arseven
Uzun Atlama
1 - Mustafa Yorulmaz
2 - Can Yöncü
3 - Selçuk Topuz
1500m
1 - Mahmut Khalil
2 - Tuncay İbrahimzade
5000m
1 - Eser Kurt