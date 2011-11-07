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Atletico'yu Arda yaktı

28. dakikada Getafeli Lopo, rakibi Diego'yu ceza sahasında düşürerek penaltıya yol açtı.

Atletico'yu Arda yaktı

28. dakikada Getafeli Lopo, rakibi Diego'yu ceza sahasında düşürerek penaltıya yol açtı.

07 Kasım 2011 Pazartesi 11:10
Atletico'yu Arda yaktı
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Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynanan maçta öne geçen ilk takım Atletico Madrid oldu. 28. dakikada Getafeli Lopo, rakibi Diego'yu ceza sahasında düşürerek penaltıya yol açtı. Hakem Lopo'yu oyundan attı ve Falcao, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 0-1.

Ev sahibi ekip, beraberliği yakalamakta gecikmedi. 40. dakikada A. Madrid'in ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşunda Barrada, şık vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti.

İkinci yarıda, 49. dakikada Michel topu kafasıyla ağlara gönderdi ve Getafe 2-1 öne geçti. Atletico Madrid, bu dakikadan sonra dengeyi sağlamak için çok uğraştı ve 80. dakikada Dominguez skoru 2-2 yaptı.

Arda penaltı yaptırdı

82. dakikada gelişen Getafe kontra atağında, mill futbolcumuz Arda Turan Atletico Madrid ceza sahası içerisinde topla buluşan Castro'ya kayarak müdahelede bulundu ve penaltıya sebebiyet verdi. Arda bu pozisyonun ardından sarı kart gördü. 83. dakikada topun başına geçen Castro, vuruşunu gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 3-2.

Messi, Barça'yı ipten aldı: 2-2

İspanya La Liga'da 11. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Athletic Bilbao'nun gollerini 19. dakikada Herrera ve 80. dakikada Pique kendi kalesine attı. Barcelona'nın gollerini ise 24. dakikada Cesc Fabregas ve 90. dakikada Messi attı. Bu sonucun ardından Barcelona puanını 25, Athletic Bilbao ise 14 yaptı.

Son Güncelleme: 07.11.2011 11:10
Anahtar Kelimeler:
ArdaAtleticoMadrid
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