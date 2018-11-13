Atlar Meclis için koştu

KKTC Binicilik Federasyonu’nun organizasyonunu yaptığı KKTC Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı Kupası At Yarışı Güzelyurt Bölgesinde bulunan Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Heycan dolu olan bu müsabakaya Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC Milletvekilleri Armağan Candan ve Hasan Büyükoğlu da katılarak izledi.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Kupası Yarış Sonuçları

70cm (12yaş altı)

1. Nerin Batıdeniz -Tunaç Riding Club

2. Derin Satvet - Royal Atlı Spor Kulübü

3. Koray Güler - Aner Atlı Spor Kulübü

70cm (12yaş üstü)

1. Melisa Yergin - Aner Atlı Spor Kulübü

2. Cansu Tunçelli - Aner Atlı Spor Kulübü

3. Jodie Hoyles - Tunaç Riding Club

90 cm

1. Yaz Metin - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Azra Kitaplı - Royal Atlı Spor Kulübü

3. Doğa Çobanoğlu - Aner Atlı Soor Kulübü

110cm

1. Altuğ Tatlısulu - Tunaç Riding Club

2. Azra Kitaplı - Royal Atlı Spor Kulübü

3. George Tsaktiris - Beşok Atlı Spor Kulübü

120cm

1. Karem Ben Giuma - Royal Atlı Spor Kulübü

2. Azra Kitaplı - Royal Atlı Spor Kulübü

3. Altuğ Tatlısulu - Tunaç Riding Club

Kudret Yarısı

Müşterek Birinciler

Altuğ Tatlısu

Azra Kitaplı