Atlar Meclis için koştu

KKTC Binicilik Federasyonu’nun organizasyonunu yaptığı KKTC Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı Kupası At Yarışı Güzelyurt Bölgesinde bulunan Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Heycan dolu olan bu müsabakaya Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC Milletvekilleri Armağan Candan ve Hasan Büyükoğlu da katılarak izledi.
Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Kupası Yarış Sonuçları
70cm (12yaş altı)
1. Nerin Batıdeniz -Tunaç Riding Club
2. Derin Satvet - Royal Atlı Spor Kulübü
3. Koray Güler - Aner Atlı Spor Kulübü
70cm (12yaş üstü)
1. Melisa Yergin - Aner Atlı Spor Kulübü
2. Cansu Tunçelli - Aner Atlı Spor Kulübü
3. Jodie Hoyles - Tunaç Riding Club
90 cm
1. Yaz Metin - Royal Atlı Spor Kulübü
2. Azra Kitaplı - Royal Atlı Spor Kulübü
3. Doğa Çobanoğlu - Aner Atlı Soor Kulübü
110cm
1. Altuğ Tatlısulu - Tunaç Riding Club
2. Azra Kitaplı - Royal Atlı Spor Kulübü
3. George Tsaktiris - Beşok Atlı Spor Kulübü
120cm
1. Karem Ben Giuma - Royal Atlı Spor Kulübü
2. Azra Kitaplı - Royal Atlı Spor Kulübü
3. Altuğ Tatlısulu - Tunaç Riding Club
Kudret Yarısı
Müşterek Birinciler
Altuğ Tatlısu
Azra Kitaplı