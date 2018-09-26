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Athos gitti yerine James geliyor

Athos gitti yerine James geliyor

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:25
Athos gitti yerine James geliyor

Girne Halk Evi’nin kalesini başarıyla koruyan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Athos Hrysostomou yeniden Güney Kıbrıs’a transfer olurken, kırmızı beyazlı ekip geçen sezon Türk Ocağı’nda forma giyen orta saha oyuncusu James ile anlaşmaya vardı.

Girne Halk Evi’nin, K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Athos, transfer dönemi içerisinde Girne Halk Evi’ne yeniden imza atmasına rağmen 38 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Güney Kıbrıs ikinci lig takımlarından Onisillos Sotiras’a transfer oldu.

GHE’nde kırmızı kart cezalısı olduğu için Gönyeli maçında forma giymeyen tecrübeli kaleci Güney Kıbrıs’ta ilk maçına da geçtiğimiz gün çıktı.

Doğan Türk Birliği’nden kaleci Okyanus’u transfer ederek Gönyeli maçında kaleyi teslim eden GHE bu gelişme sonrası da 3. Yabancı hakkı boşaldığı için geçen yıl 3 yılda Türk Ocağı’nda forma giyen başarılı orta saha oyuncusu James ile anlaşmaya vardı. James’in yarın adaya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

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