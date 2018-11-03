Atatürk'te kazanan yok

Gönyeli 1-Küçük Kaymaklı 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi nin 7. haftasında bugün Atatürk Stadı'nda oynanan Süper lig karşılaşmasında, orta sıraları hedefleyen Gönyeli ile ligde henüz galibiyeti olmayan ve alt sıralardan kurtulma savaşı veren K.Kaymaklı karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla gecen ilk yarının 18.dakikasinda K.Kaymaklı kaptan Hüseyin Adal'ın ayağından bir penalti kaçırdı. Huseyin Adal'in penaltisini Kaleci Kemal kurtardı.

Maçın ilk yarısı 44. dakikada Kaymaklı'dan Mehmet Koyuncu'nun ve 45.dakikada Gönyeli'den Sabri Selden'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın, ikinci yarısı yine karşılıklı ataklarla geçerken başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi. Böylece, Gönyeli puan sayısını 13'e, Küçük Kaymaklı ise 5'e çıkardı.