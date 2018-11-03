banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
Toz bulutu uyarısı
TOZ BULUTU UYARISI
LTB yeni temizlik uygulamasına başladı
LTB yeni temizlik uygulamasına başladı
UBP Parti Meclisi seçimi oy sayımı başladı
UBP Parti Meclisi seçimi oy...
Kuraklık tazminatları 19 Kasım’da ödenmeye başlanacak
KURAKLIK TAZMİNATLARI 19 KASIM’DA ÖDENMEYE...
banner282
Flaş Haber
İşte o patatesler
Kapat

Atatürk'te kazanan yok

Atatürk'te kazanan yok

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:14
Atatürk'te kazanan yok

Atatürk'te kazanan yok

Gönyeli 1-Küçük Kaymaklı 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi nin 7. haftasında bugün Atatürk Stadı'nda oynanan Süper lig karşılaşmasında, orta sıraları hedefleyen Gönyeli ile ligde henüz galibiyeti olmayan ve alt sıralardan kurtulma savaşı veren K.Kaymaklı karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla gecen ilk yarının 18.dakikasinda K.Kaymaklı kaptan Hüseyin Adal'ın ayağından bir penalti kaçırdı. Huseyin Adal'in penaltisini Kaleci Kemal kurtardı.

Maçın ilk yarısı 44. dakikada Kaymaklı'dan Mehmet Koyuncu'nun ve 45.dakikada Gönyeli'den Sabri Selden'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın, ikinci yarısı yine karşılıklı ataklarla geçerken başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi. Böylece, Gönyeli puan sayısını 13'e, Küçük Kaymaklı ise 5'e çıkardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galip gelmek istiyoruz
Galip gelmek istiyoruz
Değirmenlik Mertdin ile anlaştı
Değirmenlik Mertdin ile anlaştı
7. hafta bilet fiyatları açıklandı
7. hafta bilet fiyatları açıklandı
Sevim Pire anısına yarıştılar
Sevim Pire anısına yarıştılar
Üniversite Spor Oyunları başlıyor
Üniversite Spor Oyunları başlıyor
KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri
KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri
Maraton kayıtları sürüyor
Maraton kayıtları sürüyor
Tenis Ligi başlıyor
Tenis Ligi başlıyor
Kara Yeşilova ile görüşecek
Kara Yeşilova ile görüşecek
7 haftanın lideri Devecioğlu
7 haftanın lideri Devecioğlu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim