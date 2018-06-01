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Arif Öztürk GG’de

Gençlik Gücü’nün transfer çalışmaları devam ediyor

Arif Öztürk GG’de

Gençlik Gücü’nün transfer çalışmaları devam ediyor

01 Haziran 2018 Cuma 23:27
Arif Öztürk GG’de

Gençlik Gücü’nün transfer çalışmaları devam ediyor


Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Tecrübeli futbolcu Arif Öztürk ile Gençlik Gücü daha da güvende” dedi

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K-Pet Süper Lig takımlarından Gençlik Gücü, 2018-2019 Futbol Sezonu için transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Yeşil beyazlı takıma Mehmet Kaygısız’dan sonra Arif Öztürk de katıldı.

Lefke, Binatlı ve son olarak Baf Ülkü Yurdu’nda top koşturtan Arif Öztürk’ü serbest transferden yararlanarak renklerine katan Gençlik Gücü, tecrübeli futbolcuya dün yeşil beyazlı formayı giydirdi.

Yeni transferden övgü ile söz eden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Tecrübeli futbolcu Arif Öztürk ile Gençlik Gücü daha da güvende. Camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry ile iş görüşmesine gelen ve transfer çalışmalarına tanık olan Antalyalı iş insanı İsa Bezci de, Arif Öztürk’ün transferine maddi ve manevi katkıda bulundu.

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