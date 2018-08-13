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ARES’ten büyük başarı

ARES’ten büyük başarı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:04
ARES’ten büyük başarı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Küçükler, Yıldızlar ve Büyükler Yüzme Yaz Kupası yarışlarına katılan ARES kulübü yüzücüleri kürsüden inmediler. Çok fazla bir geçmişi olmayan ve oldukça kısıtlı bir bütçe ile mücadele eden ARES kulübü adeta yüzmedeki yükselen bir değeri gibi parıldıyor. Tüm kategorilerde YDÜ’nün ardından ikinciliklere ambargo koyan ARES yüzücüleri taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. İki gün boyunca devam eden yarışlarda ARES takım halinde katıldığı 5 branşın 5’inde de Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından ikinciliği elde etti.

Minik Kız, Minik Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek ve Büyük Erkeklerde ARES kulübümü ikincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı.

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