Arda'nın transferine FIFA incelemesi

Geçtiğimiz günlerde menajer Jorge Mendes'in ortağı olduğu fonun yaptığıtransferlerhakkında soruşturma başlatan FIFA'nın, Atletico Madrid'inbuyılgerçekleştirdiği tüm transferleri inceleyeceği bildirildi. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 12 milyon Euro'ya transfer olan Arda'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 futbolcunun bonservisi soruşturulacak.

FIFA yetkilileri İspanya'nınönemliaraştırmagazetelerinden Confidenciala'ya yaptıkları açıklamada, FIFA'nın futbolcu transferlerinin kulüpten kulübe olmasını yasa olarak getirdiklerini, 3. şahıslarınbutür operasyona girerek ne gibi çıkar elde ettiklerini araştıracaklarını söylediler.

Atletico Madrid'in Arda'yı Galatasaray'dan 12 milyon Euro'yatransferederken,buparanın Mendes'in ortağı olduğu Quality Football Ireland fonundan mı sağlandığı, yoksa kulübünkendibütçesinden mi ödendiği henüz açıklığa kavuşmadı.

İspanyolsporyazarları sadece maliyeye 100 milyon Euro'nun üzerinde borcu olan Atletico Madrid'in menajer Jorge Mendes ile uzun süredir mali konularda işbirliğine gittiğini, Arda'nın dabuişbirliği çerçevesinde İspanyol kulübünetransferolabileceğini savundular.