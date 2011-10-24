Arda Turan'dan anlamlı davranış

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen milli yıldız, şehitleri unutmadı ve takımının Mallorca ile oynadığı lig maçında aldığı izin ile tüm takım arkadaşları koluna siyah bant taktı.

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal ise Athletic Bilbao ile oynayacağı maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını sağladı.İspanya 1. Ligi'nin 8. haftasında oynanan Atletico Madrid - Mallorca maçında şehitlerimiz unutulmadı. Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, kulüpten aldığı özel izinle bu mücadeleye tüm Atletico takımı kollarında siyah bant ile çıktılar. Milli futbolcumuz Arda Turan da mücadeleye ilk 11'de başladı.

Mücadele 1-1'lk eşitlikle sona erdi. Mehmet Topal da saygı duruşunda durulmasını sağladı İspanya'nın Valencia takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, Van'da yaşanan deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehit düşen askerler için, takımının Athletic Bilbao ile oynayacağı maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını sağladı.

La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Valencia, bu akşam Athletic Bilbao'yu ağırladı. Hakkari'de şehit düşen askerlerimiz için geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yapan Türk futbolcu, "Şehit ailelerimize Allah'tan sabır diliyorum. Bu hafta sonu oynanacak maçta takımımın teröre bir tepki olarak şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunması hususunda teknik direktörümle görüştüm. Ben de maça siyah bantla çıkacağım" demişti ve milli futbolcu bunu bugün gerçekleştirdi.

Mestalla Stadı'ndaki maç öncesi yapılan saygı duruşuna taraftarlar da duyarlı davranarak, 1 dakika boyunca sessiz kaldılar. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mehmet Topal ayrıca , koluna siyah bant taktı.