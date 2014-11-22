Arda Turan Korkuttu

İspanya'nın Atletico Madrid takımında top koşturan Milli oyuncumuz Arda Turan, Malaga maçında korkuttu





Atletico Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Turan, Malaga mücadelesinde kısa süreli bir baygınlık geçirdi. burnu kanayan Arda maça tamponla devam etti.

La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, Malaga maçında yürekleri ağızlara getirdi. Maçın 19. dakikasında yerde seken topa kafa ile müdahale etmeye çalışan Arda, Malaga'dan Antunes'ın tekmesi ile yerde kaldı.

Sert müdahale sonrası kısa bir süre baygınlık geçiren ve burnu kanayan milli yıldız, sağlık ekibinin müdahalesi ile kendine gelebildi.