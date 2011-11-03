Arda Turan kaza geçirdi iddiası

TRT 3 kanalında 'son dakika' olarak verilen haberde yıldız oyuncun İspanya'da sevgilisi Sinem Kobal ile birlikta trafik kazası geçirdiği ve özellikle Arda Turan'ın durumunun çok ciddi olduğu duyuruldu..

Ancak bu haberden kısa bir süre sonra NTV Spor'da canlı yayına bağlanan oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, haberi yalanlayarak şunları söyledi: "Kesinlikle öyle bir şey yok. Arda şu anda takımı ile birlikte antrenmanda, yarın da maça çıkacak.

Kesinlikle trafik kazası geçirmedi." Atletico Madrid kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında verdiği mesajda “Atletico'nun antrenmanı yağmur altında bitti. Arda Turan antrenmanı gülümseyerek, ıslanmış biçimde tamamladı” denildi.

Bu fotoğraf, saat 21:21'de (yani haberin verildiği saatte) Atletico Madrid Kulübü'nün resmi facebook sayfasında yayınlandı. Arda Turan, takım arkadaşlarıyla beraber antrenman yapıyor...