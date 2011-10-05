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''Arda, lider bir futbolcu''

Atletico Madrid Kulübü Spor Direktörü, Arda Turan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu...

''Arda, lider bir futbolcu''

Atletico Madrid Kulübü Spor Direktörü, Arda Turan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu...

05 Ekim 2011 Çarşamba 10:33
''Arda, lider bir futbolcu''
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''Arda, lider bir futbolcu''

Atletico Madrid Kulübü Spor Direktörü Jose Luis Perez Caminero, Arda Turan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol televizyonu Telemadrid'te yayımlanan bir programa konuk olan Caminero, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettikleri Türk futbolcu için yaptığı değerlendirmede, ''Arda, lider bir futbolcu. Takıma çok bağlı biri. Yüzünde sürekli gülen bir ifade var. Sahada çok büyük destek veriyor, saha dışında daha da fazla. Her şeyiyle tam bir futbolcu'' ifadelerini kullandı.

Caminero, Atletico Madrid'in takımdan giden futbolcuların yanı sıra yeni transferlerle ''iyi bir takım kurduğunu ve yeni bir felsefe getirdiğini'' savudu. Atletico Madrid'in oyun stilini değiştirme düşüncesiyle göreve geldiklerini kaydeden Caminero, ''Maçlarda oyunu yöneten tarafın Atletico olmasını istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Öte yandan İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Atletico Madrid'in bu zamana kadar güven veren ve iyi bir takım izlenimi vermesine rağmen, mevcut durumdaki en büyük sıkıntısının gol atmada Falcao'ya bağımlı olması vurgulandı.

Basında, Atletico Madrid'de ''yeni transferlerin takıma erken uyum sağlaması, topa daha fazla sahip olması, daha yaratıcı bir futbol oynaması, Barcelona maçı dışında iyi bir defansa sahip olduğunu göstermesi, Avrupa Ligi'nde yoluna iyi devam etmesi'' olumlu yönler olarak gösterilirken, ''ligdeki durumu, maçlarda çok pozisyon yaratmasına rağmen az gol atması, gol bulmak adına Falcao'ya çok fazla bağlı olması ve rotasyonun bazı futbolcuları kötü etkilemesi'' olumsuz faktörler olarak sıralandı.

Son Güncelleme: 05.10.2011 10:33
Anahtar Kelimeler:
ArdaTuranAtleticoMadridJoseLuisPerezCaminero
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