Arda'lı Barcelona'dan Yarım Düzine Gol!

ARDA'LI BARCELONA'DAN YARIM DÜZİNE GOL!

La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu Suarez (3), Messi, Rakitic ve Neymar'ın golleriyle 6-0 yenerken, ikinci 45 dakikada forma giyen Arda Turan, Suarez'e harika bir asist yaptı.





İspanya 1. Ligi’nin 20. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao’yu 6-0 mağlup etti. 46.dakikada Messi'nin yerine oyuna giren milli oyuncumuz Arda Turan Barcelona'nın attığı 5. golde Suarez'e asist yaptı.

Athletic Bilbao'da kaleci Gorka Irazioz, 4. dakikada Luis Suarez'i düşürünce hem penaltıya sebep oldu hem de kırmızı kart gördü. 7. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

31. dakikada Suarez'in derinleme pasında Neymar, aşırtma bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı sonunda Lionel Messi oyundan çıkarken yerine Arda Turan girdi.

47. dakikada Neymar ile paslaşarak ceza sahasına giren Luis Suarez, kalecinin solundan topu filelere gönderdi: 3-0.