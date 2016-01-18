Arda'lı Barcelona'dan Yarım Düzine Gol!

ARDA'LI BARCELONA'DAN YARIM DÜZİNE GOL!
La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu Suarez (3), Messi, Rakitic ve Neymar'ın golleriyle 6-0 yenerken, ikinci 45 dakikada forma giyen Arda Turan, Suarez'e harika bir asist yaptı.
İspanya 1. Ligi’nin 20. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao’yu 6-0 mağlup etti. 46.dakikada Messi'nin yerine oyuna giren milli oyuncumuz Arda Turan Barcelona'nın attığı 5. golde Suarez'e asist yaptı.
Athletic Bilbao'da kaleci Gorka Irazioz, 4. dakikada Luis Suarez'i düşürünce hem penaltıya sebep oldu hem de kırmızı kart gördü. 7. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
31. dakikada Suarez'in derinleme pasında Neymar, aşırtma bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı sonunda Lionel Messi oyundan çıkarken yerine Arda Turan girdi.
47. dakikada Neymar ile paslaşarak ceza sahasına giren Luis Suarez, kalecinin solundan topu filelere gönderdi: 3-0.
62.dakikada Neymar, mükemmel hareketlerle son çizgiye kadar indi. İçeri çevirdiği topa gelişine yerden vuran Rakitic, farkı 4'e çıkardı: 4-0.
68.dakikada sağ kanatta topla buluşan Arda'nın ceza alanına yaptığı nefis ortada topu göğsüyle kontrol edip önüne indiren Suarez, kaleci Herrerin'in solundan topu ağlara yolladı: 5-0.
82.dakikada kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Busquets, içerideki Suarez'e kaldırdı. Uruguaylı yıldız, attığı golle hat-trick yaparken farkı da 6'ya çıkardı.
LA LİGA'DA DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE:
Getafe-Espanyol: 3-1
Las Palmas-Atletico Madrid: 0-3
Real Madrid-Sporting Gijon: 5-0
Valencia-Rayo Vallecano: 2-2
Real Sociedad-Deportivo: 1-1
Villarreal-Real Betis: 0-0
Celta Vigo-Levante: 4-3
Sevilla-Malaga: 2-1
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