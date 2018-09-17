Arda Dolu maçla anılacak

Yarköy Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Arda Dolu anı futbol turnuvası ile anılyor. Yarın akşam ilk kez düzenlenecek olan merhum Arda Dolu yıldızlar anı futbol turnuvasına Yarköy, Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, 1461 İskele Trabzon, Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademis olmak üzer altı takım katılıyor. 2005-2006 doğumlu yıldızların mücadele edeceği 1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvası İskele Anavatan Parkı halı saha’sında saat 17:30 da oynanacak. 1.Arda Dolu yıldızlar halı saha anı futbol trunuvası iki grupta üçerli takım tek devreli ligi usülüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final ve final karşılaşmaların aradından düzenlenecek olan ödül töreninde tüm takımlar kupaları, katılım belgeleri Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yöneticiler ve yetkililer tarafından verilecek.