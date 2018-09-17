banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94826
ALTIN
240.922
DOLAR
6.2551
STERLİN
8.1968
EURO
7.2862
Lefkoşa'da silahlı soygun
Son Dakika
LEFKOŞA'DA SİLAHLI SOYGUN
Adli Yıl Törenle Açıldı
ADLİ YIL TÖRENLE AÇILDI
İlköğretimde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
İLKÖĞRETİMDE 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI...
Kamuda Kış Mesaisi Başladı
KAMUDA KIŞ MESAİSİ BAŞLADI
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa'da silahlı soygun
Kapat

Arda Dolu maçla anılacak

Arda Dolu maçla anılacak

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:54
Arda Dolu maçla anılacak

Yarköy Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Arda Dolu anı futbol turnuvası ile anılyor. Yarın akşam ilk kez düzenlenecek olan merhum Arda Dolu yıldızlar anı futbol turnuvasına Yarköy, Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, 1461 İskele Trabzon, Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademis olmak üzer altı takım katılıyor. 2005-2006 doğumlu yıldızların mücadele edeceği 1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvası İskele Anavatan Parkı halı saha’sında saat 17:30 da oynanacak. 1.Arda Dolu yıldızlar halı saha anı futbol trunuvası iki grupta üçerli takım tek devreli ligi usülüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final ve final karşılaşmaların aradından düzenlenecek olan ödül töreninde tüm takımlar kupaları, katılım belgeleri Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yöneticiler ve yetkililer tarafından verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ersoy tavla ile anıldı
Mehmet Ersoy tavla ile anıldı
Okçuluğa sponsor desteği
Okçuluğa sponsor desteği
Büyükkonuk Zaferi
Büyükkonuk Zaferi
Dairelerde grup maçları tamamlanıyor
Dairelerde grup maçları tamamlanıyor
Çolakoğlu, Genç’i Kabul etti
Çolakoğlu, Genç’i Kabul etti
Minik Eller Şöleni bugün
Minik Eller Şöleni bugün
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Hentbolun yıldızları Girne’de
Hentbolun yıldızları Girne’de
Bankalarda gol yağmuru
Bankalarda gol yağmuru
Süper Kupa, Super Kartal'ın
Süper Kupa, Super Kartal'ın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim